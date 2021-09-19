Rusya’da sandıklar kapandı: İşte ilk sonuçlar...

Rusya'da Covid-19 salgını ve ülkenin geniş bir coğrafyada bulunması nedeniyle 17-19 Eylül tarihleri arasında yapılan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma seçimleri TSİ 20.00'de tamamlanmıştı. Oy sayma işleminin başlaması ile oyların yüzde 8.94'ünün sayıldığı ve resmi olmayan sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın oyların yüzde 38,57'sini aldığı aktarıldı.





Rusya Merkez Seçim Kurulu tarafından yapılan basın toplantısında, Birleşik Rusya Partisi'nin ardından Rusya Komünist Partisi'nin oyların yüzde 25,17, Rusya Liberal Demokrat Parti'nin oyların yüzde 9,6 ve Adil Rusya Partisi'nin oyların yüzde 7,9'unu aldığı aktarıldı.

SEÇİMLERE KATILIM YÜZDE 50'NİN ALTINDA KALDI

Seçim Kurulu, 110 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranının yüzde 45,15 olduğunu bildirdi. Rusya'da 2016 yılında yapılan Duma seçimlerinde ise katılım oranı yüzde 47,88 olarak açıklanmıştı.