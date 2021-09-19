Tedavi için gittiği jinekolog babası çıktı

ABD
'DE bir kadın, 9 yıldır gittiği jinekoloğun kendi babası olduğunu öğrenince dava açtı. İddiaya göre, Morgan Hellquis
, annesi Jo Ann Levey
'in yapay döllenme yoluyla hamile kalması ile 1985'te doğdu. Biyolojik babasının kim olduğunu araştıran Hellquist, muayene için gittiği jinekolog Morris Wortman
'ın kendisine "Sen gerçekten iyi bir çocuksun" demesinden şüphelenip DNA testi yaptırdı. Wortman'ın babası olduğunu öğrenince şoke oldu. Hellquist, tedavide kendi spermini kullanan babası Wortman'a sahtekârlık suçundan dava açtı.