ABD’den Kovid-19 aşısı kararı! Ülkeye girecek tüm yabancı ülke vatandaşlarına zorunlu olacak

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan ABD'de şimdiye kadar 42 milyondan fazla insan koronavirüse yakalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770'e yükselirken, ABD yönetimi salgınla mücadele kapsamında yeni bir adım attı.