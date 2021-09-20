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Giriş Tarihi: 20.9.2021 14:43 Son Güncelleme: 20.9.2021 14:49

Angela Merkel’in hatıra oyuncağı olay yarattı!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Angela Merkel’in hatıra oyuncağı olay yarattı!

26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerden sonra başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırlanan Almanya Şansölyesi Angela Merkel için üretilen bir oyuncak, ülke basınında gündeme oturdu.

Almanya, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler için geri sayıma başladı. Seçimlerde aday olmayan ve koltuğunu bırakmaya hazırlanan Şansölye Angela Merkel için yapılan heykelin ardından bu kez de bir oyuncak üretildi.

BU KEZ OYUNCAK AYISI YAPILDI

Almanya'da Bavyera eyaletine bağlı Coburg şehrinde bulunan bir oyuncak üreticisinin yaptığı Merkel oyuncağı, ülke gündemine damgasını vurdu.

Hermann-Spielwaren isimli oyuncak fabrikası, 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Merkel için 'oyuncak ayı' üretti.

Yaklaşık 40 santimetre boyundaki oyuncak ayı, Merkel'in tarzı olan takı, ceket ve saç stiliyle büyük ilgi gördü. Merkel'e özgü el birleştirme hareketine sahip şekilde üretilen oyuncak ayıdan, yalnızca 500 adet yapıldığı belirtildi.

Tanesi 189 eurodan satılacak olan oyuncak ayıya ilişkin konuşan fabrikanın genel müdürü Martin Hermann, "Oyuncak ayılarda çağdaş tarihin anlarını bir sanat biçimi olarak ifade etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Angela Merkel’in hatıra oyuncağı olay yarattı!
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