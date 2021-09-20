Angela Merkel’in hatıra oyuncağı olay yarattı!

Almanya, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler için geri sayıma başladı. Seçimlerde aday olmayan ve koltuğunu bırakmaya hazırlanan Şansölye Angela Merkel için yapılan heykelin ardından bu kez de bir oyuncak üretildi.
Hermann-Spielwaren isimli oyuncak fabrikası, 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Merkel için 'oyuncak ayı' üretti.
Yaklaşık 40 santimetre boyundaki oyuncak ayı, Merkel'in tarzı olan takı, ceket ve saç stiliyle büyük ilgi gördü. Merkel'e özgü el birleştirme hareketine sahip şekilde üretilen oyuncak ayıdan, yalnızca 500 adet yapıldığı belirtildi.
Tanesi 189 eurodan satılacak olan oyuncak ayıya ilişkin konuşan fabrikanın genel müdürü Martin Hermann, "Oyuncak ayılarda çağdaş tarihin anlarını bir sanat biçimi olarak ifade etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.