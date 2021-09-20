Arnavutluk kabinesine kadın bakan damgası

Arnavutluk
'ta parlamentonun onayı ile kabinede rekor kadın bakan sayısına sahip yeni hükümet tarihe geçti. Ülkede 25 Haziran'da yapılan genel seçimden galip çıkan Arnavutluk Sosyalist Partisi (
PS) Genel Başkanı Rama'nın kurduğu yeni hükümet ve Bakanlar Kurulu siyasi programı, 140 koltuklu parlamentoda oylandı. 17 bakandan 12'sinin kadın politikacılardan oluştuğu yeni hükümet ve Başbakan Edi Rama
'nın yeni programı 140 sandalyeli mecliste 53'e karşı 77 oyla kabul edildi. Ülke tarihindeki en fazla kadın bakana sahip olan hükümetin göreve geldiğini açıklayan 57 yaşındaki başbakan, Arnavutluk'un da böylece dünya çapında en fazla kadın bakana sahip ülke olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler
'in Ocak 2021'deki son araştırmasına göre, kabinedeki 17 bakandan 10'u kadın olan Nikaragua
bu sıralamanın ilk basamağında bulunuyordu. Arnavutluk ise 9 kadın bakanla sıralamanın 5. basamağındaydı.