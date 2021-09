Az gelişmişlikle mücadele kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Eylül'de başlayacak olan Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul çalışmaları için gittiği New York'ta, diplomatik temaslara başladı. Bakan Çavuşoğlu, New York'ta, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak 33 katlı yeni Türkevi binasında incelemelerde bulunduktan sonra resmi temaslarda bulundu. Çavuşoğlu, önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmeye katılan Türk heyetinde 75. BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır 'da hazır bulundu. New York'taki resmi temaslarını Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla değerlendiren Çavuşoğlu, "New York'taki yoğun diplomasi trafiğimize, 'En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı' ile başladık. Az gelişmişlikle mücadele uluslararası toplumun önceliği olmalı. Bu ülkelerin kalkınma çabalarını insani dış politikamız çerçevesinde desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Daha sonra Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris 'le New York'ta bir araya geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerimizi geliştirme irademiz tam. Dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ele aldık. Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştık Büyükelçimiz Volkan Bozkır'dan sonra BM 76. Genel Kurul Başkanı seçilen Abdulla Shahid 'i tebrik ettik. BM'nin çalışmalarına desteğimiz sürecek" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Sayın Bakanımız 16-23 Eylül 2021 tarihlerinde Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere New York'a bir ziyaret gerçekleştiriyor" ifadeleri kullanıldı.