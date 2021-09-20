Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu resmen alay etti! O video olay yarattı
Giriş Tarihi: 20.9.2021 11:19 Son Güncelleme: 20.9.2021 11:28

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu resmen alay etti! O video olay yarattı

AA
Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu resmen alay etti! O video olay yarattı

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı görüşmede uyukladığı ileri sürülen anlarla dalga geçti.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Facebook sayfasında paylaştığı görüntüde, 27 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yapılan Biden-Bennett görüşmesine gönderme yaptı.

DALGA GEÇTİ

Görüntüde, "Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm." ifadesini kullanan Netanyahu'nun başını öne eğmesi ve gözlerini kapatması dikkati çekti.

İsrail basını bu hareketle Netanyahu'nun, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı yönündeki iddialara gönderme yaptığını yazdı.

BIDEN'I ELEŞTİRMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Haberin ardından Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada, eski başbakanın Biden'ı değil Bennett'i eleştirdiği savunuldu.

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu Biden ile alay etti | Video

Likud milletvekillerinin başını çektiği çok sayıda İsrailli, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı iddia edilen görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

İsrail basını, Biden'ın görüşme sırasında uyuklamadığını, söz konusu görüntünün montajlandığını yazmıştı.

Dünya Joe Biden'ın bu görüntülerini konuşuyor! Joe Biden, İsrail Başbakanı ile yaptığı toplantıda uyudu!

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu resmen alay etti! O video olay yarattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA