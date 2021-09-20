Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu resmen alay etti! O video olay yarattı

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Facebook sayfasında paylaştığı görüntüde, 27 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yapılan Biden-Bennett görüşmesine gönderme yaptı.

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Görüntüde, "Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm." ifadesini kullanan Netanyahu'nun başını öne eğmesi ve gözlerini kapatması dikkati çekti.