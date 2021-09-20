Geri sayım başladı… Almanya’da başbakan adayları çarpıştı

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock, ProSieben, Sat.1 ve Kabeleins televizyon kanallarının ortak yayınında Linda Zervakis ve Claudia von Brauchitsch'in sorularını cevapladı.

Adaylara, seçimden sonra hangi parti ile koalisyon yapmak istedikleri sorusu sorulan yayında Scholz, Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile koalisyona girmeyeceğini ve herhangi bir iş birliği yapmayacağını belirterek, "Ben daha ziyade Yeşillerle koalisyona girmeyi arzu ettiğimi gizlemek istemiyorum." dedi.