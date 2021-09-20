İngiltere’de tüyler ürperten olay! Duvarın içinde öyle bir şey buldu ki…

İngiltere'de, korku filmlerinde sık sık kullanılan bir senaryo adeta gerçek oldu. Ülkenin Liverpool kentinde yaşanan bir olay, büyük yankı uyandırdı. Ülke basınına yansıyan haberlere göre Liverpool'un Walton bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki Jonathan Lewis, yıllardır yaptığı birikimle uzun zamandır hayalini kurduğu bir evi satın aldı.
Satın aldığı evin dekorasyonunda değişiklik yapmak isteyen ilkokul öğretmeni Lewis, merdivenlerin altında bulunan ve normalde açıklık olması gereken alana küçük bir duvar örülmüş olduğunu fark etti.
KATİL BEBEĞİN NOTU TEDİRGİN ETTİ
Bu duvarı kırarak alanı genişletmek isteyen Lewis, duvarı kırmaya başlamasının ardından bir tuhaflık olduğunu fark etti.
Kırılan açıklıktan içeri bakan genç adam, içeride yerleştirilmiş bir bez bebek olduğunu gördü.
Gördüğü tuhaf manzara karşısında duvardaki açıklığı genişleterek bez bebeği eline alan Lewis, bebeğin üzerinde iliştirilmiş bir not buldu.
Merakla notu açan Lewis, okudukları karşısında şoke oldu. Bez bebeğin ağzından yazılmış notta, bu evde bir cinayet işlendiği bilgisi yer alıyordu.
Bez bebeğin adının Emily olduğunun belirtildiği notta, şu ifadeler yer alıyordu: "Sevgili ev sahibi, beni özgür bıraktığın için teşekkürler! Adım Emily ve asıl sahiplerim 1961 yılında bu evde yaşıyordu. Onları sevmiyordum ve bu yüzden buradan gitmeleri gerekiyordu. Tek yaptıkları tüm gün şarkılar söyleyip etrafa neşe saçmaktı; bu ise beni hasta ediyordu. Bu yüzden onları bıçaklamayı seçtim. Umarım senin de bıçakların vardır. Sana iyi uykular diliyorum."
Okuduğu korku dolu not karşısında ne yapacağını bilemeyen Lewis, evi satın aldığı emlak şirketine başvurdu. Bebeğin oraya yalnızca birkaç sene önce konulmuş olduğunu iddia eden emlak şirketinin sözleri sonrasında evde oturmaya karar veren Lewis, şimdiye dek geceleri sıra dışı bir şey yaşamamış olsa da, arkadaşlarının kendisine evi satması için baskı yaptığını söyledi.