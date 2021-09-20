İngiltere’de tüyler ürperten olay! Duvarın içinde öyle bir şey buldu ki…

İngiltere'de, korku filmlerinde sık sık kullanılan bir senaryo adeta gerçek oldu. Ülkenin Liverpool kentinde yaşanan bir olay, büyük yankı uyandırdı. Ülke basınına yansıyan haberlere göre Liverpool'un Walton bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki Jonathan Lewis, yıllardır yaptığı birikimle uzun zamandır hayalini kurduğu bir evi satın aldı.

Satın aldığı evin dekorasyonunda değişiklik yapmak isteyen ilkokul öğretmeni Lewis, merdivenlerin altında bulunan ve normalde açıklık olması gereken alana küçük bir duvar örülmüş olduğunu fark etti.