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Giriş Tarihi: 20.9.2021 14:25

Meclis ne zaman açılacak? 2021 TBMM açılış tarihi belli oldu

Meclis ne zaman açılacak? 2021 TBMM açılış tarihi belli oldu

Meclis ne zaman toplanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği gibi, yeni yasama yılında Meclis'in gündeminde önemli konuların olması bekleniyor. Bu noktada, TBMM açılış tarihi de araştırılıyor. Peki, 2021 TBMM ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.

Yeni yasama yılı yaklaşıyor. Bu doğrultuda, Meclis ne zaman açılacak sorusu da sık sık araştırılmaya başlandı. Meclis'in gündemine yeni yasama yılında önemli konuların gelmesi bekleniyor. Peki, TBMM ne zaman toplanacak? İşte, 2021 Meclis'in açılacağı tarihi...

TBMM NE ZAMAN AÇILIYOR?

Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.

TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

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Meclis ne zaman açılacak? 2021 TBMM açılış tarihi belli oldu
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