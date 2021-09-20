Meksika’da korkunç doğum günü! Hediye paketiyle gönderilen bomba patladı, 2 kişi hayatını kaybetti

Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentindeki bir restoranda, doğum günü partisi düzenleyen iş yeri sahibine, içinde bomba tuzaklı hediye paketi yollandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Paketin açılmasıyla infilak eden bomba, 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yetkililer, hediye kutusuna tuzaklanmış bombanın, motosikletle gelen 2 kişi tarafından mekan sahibinin ortağına teslim edildiğini ve kutunun açılmasıyla patlama yaşandığını bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamada hayatını kaybedenlerden birinin, doğum günü kutlanan mekan sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.