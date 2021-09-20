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Giriş Tarihi: 20.9.2021 20:33 Son Güncelleme: 20.9.2021 20:33

Meksika'da korkunç doğum günü! Hediye paketiyle gönderilen bomba patladı, 2 kişi hayatını kaybetti

Meksika’da korkunç doğum günü! Hediye paketiyle gönderilen bomba patladı, 2 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da gerçekleşen bir doğum günü kutlaması dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Partiye hediye paketi içinde gönderilen bomba patlarken, korkunç olayda 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentindeki bir restoranda, doğum günü partisi düzenleyen iş yeri sahibine, içinde bomba tuzaklı hediye paketi yollandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Paketin açılmasıyla infilak eden bomba, 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yetkililer, hediye kutusuna tuzaklanmış bombanın, motosikletle gelen 2 kişi tarafından mekan sahibinin ortağına teslim edildiğini ve kutunun açılmasıyla patlama yaşandığını bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamada hayatını kaybedenlerden birinin, doğum günü kutlanan mekan sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Meksika'da korkunç doğum günü! Hediye paketiyle gönderilen bomba patladı, 2 kişi hayatını kaybetti
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