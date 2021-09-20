Polonya’da yasa dışı göçmenler donarak öldü

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ve Polonya Sınır Muhafaza Başkomutanı Tomasz Praga ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Belarus üzerinden Polonya'ya kaçak olarak giren göçmenlerin donarak öldüğünü bildirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Polonya'ya kaçak olarak giren en az 3 kişinin hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Morawiecki, sınırı geçerek bataklıklarda, ormanlarda mahsur kalıp yardıma ihtiyacı olan tüm kaçak göçmenlere yardım etmeye, hayatlarını kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. Morawiecki, sınır muhafaza görevlilerinin yine geçtiğimiz hafta sonu soğuk hava ve doğa koşulları dolayısıyla hayatı tehlikede bulunan 8 kişiyi kurtardığını ifade etti.

Minsk ve Moskova tarafından organize edilen ve sınırdaki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik bir eylem ile karşı karşıya olduklarını ileri süren Morawiecki, "Sınırlarımızı tüm kararlılığımızla koruyacağız" şeklinde konuştu.

ASKER TAKVİYESİ GÜNDEME GELDİ

İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski de geçtiğimiz hafta Belarus'un Pakistan, Ürdün, Mısır ve Güney Afrika vatandaşları için vizeyi kaldırdığını söyledi. Söz konusu ülkelerin dünyada daha iyi yaşam arayan devasa mülteci kaynağı olduğunu ileri süren Kaminski, Belarus'un vizeyi kaldırma hamlesinin belki de yüzbinlerce göçmenin Polonya'nın doğu sınırına getirilebileceği anlamına geldiğini aktardı. Kaminski, 500 askerin daha Polonya-Belarus sınırına sevk edileceğini söyledi.