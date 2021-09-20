Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den AB’ye rest

AB, 10 Eylül'de aldığı kararla Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımları 6 aylığına uzatmıştı. AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.

Yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca, Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.