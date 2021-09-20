Son Dakika: Çin’de flaş TikTok kararı! Yasak olacak…

Duyurulan yeni düzenleme ile birlikte gençlerin Douyin'de vakit geçirme vakitleri kısıtlanırken, bu aralığın sabah 6 ila gece 12 arasında olduğu belirtildi. 14 yaş altı çocukların ise Douyin'de yalnızca 40 dakika vakit geçirebileceği de belirtildi. Douyin'in sahibi ByteDance ise, yeni politikanın uygulanabilmesi için, çocuklarının hesaplarını doğrulaması konusunda çocuklara yardımcı olmalarını istedi.