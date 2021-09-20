Son Dakika: Çin’de flaş TikTok kararı! Yasak olacak…

Yarattığı bağımlılık nedeniyle kullanımı sık sık tartışmalara konu olan sosyal medya platformu TikTok için emsal bir karar, Çin'den geldi.
Çin hükümeti, gençlerin internet bağımlılığını azaltmak için TikTok'un ülke içi versiyonu olan Douyin'in kullanımına süre kısıtlaması kararı aldı.
14 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA KISITLAMA
Alınan yeni karara göre, gençlerin internet bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla Douyin'e süre kısıtlaması getirildiği açıklandı.
Duyurulan yeni düzenleme ile birlikte gençlerin Douyin'de vakit geçirme vakitleri kısıtlanırken, bu aralığın sabah 6 ila gece 12 arasında olduğu belirtildi. 14 yaş altı çocukların ise Douyin'de yalnızca 40 dakika vakit geçirebileceği de belirtildi. Douyin'in sahibi ByteDance ise, yeni politikanın uygulanabilmesi için, çocuklarının hesaplarını doğrulaması konusunda çocuklara yardımcı olmalarını istedi.
Öte yandan şirket, ebeveynler için başka bir seçenek olarak 'Xiao Qu Xing' adlı (Küçük eğlenceli yıldız) yeni bir uygulama daha piyasaya sürdü. TikTok benzeri bu uygulamada, eğitim içerikli videolar yayınlanan uygulamada ebeveynlere günde 15 dakikaya kadar zaman kısıtlaması getirme hakkı tanınıyor.