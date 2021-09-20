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Giriş Tarihi: 20.9.2021 13:13 Son Güncelleme: 20.9.2021 13:19

Son Dakika: Çin’de flaş TikTok kararı! Yasak olacak…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son Dakika: Çin’de flaş TikTok kararı! Yasak olacak…

Son dakika haberleri… Dünya genelinde yarattığı bağımlılık nedeniyle oldukça tartışılan bir sosyal medya uygulaması olan TikTok için ses getiren bir karar alındı. ByteDance, TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin için kullanım kısıtlamalarını duyurdu.

Yarattığı bağımlılık nedeniyle kullanımı sık sık tartışmalara konu olan sosyal medya platformu TikTok için emsal bir karar, Çin'den geldi.

Çin hükümeti, gençlerin internet bağımlılığını azaltmak için TikTok'un ülke içi versiyonu olan Douyin'in kullanımına süre kısıtlaması kararı aldı.

14 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA KISITLAMA

Alınan yeni karara göre, gençlerin internet bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla Douyin'e süre kısıtlaması getirildiği açıklandı.

Duyurulan yeni düzenleme ile birlikte gençlerin Douyin'de vakit geçirme vakitleri kısıtlanırken, bu aralığın sabah 6 ila gece 12 arasında olduğu belirtildi. 14 yaş altı çocukların ise Douyin'de yalnızca 40 dakika vakit geçirebileceği de belirtildi. Douyin'in sahibi ByteDance ise, yeni politikanın uygulanabilmesi için, çocuklarının hesaplarını doğrulaması konusunda çocuklara yardımcı olmalarını istedi.

Öte yandan şirket, ebeveynler için başka bir seçenek olarak 'Xiao Qu Xing' adlı (Küçük eğlenceli yıldız) yeni bir uygulama daha piyasaya sürdü. TikTok benzeri bu uygulamada, eğitim içerikli videolar yayınlanan uygulamada ebeveynlere günde 15 dakikaya kadar zaman kısıtlaması getirme hakkı tanınıyor.

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Son Dakika: Çin’de flaş TikTok kararı! Yasak olacak…
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