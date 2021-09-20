Son dakika: Rusya’da üniversiteye ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... Rusya'dan şoke eden bir saldırı haberi geldi. Bir üniversitede silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor.

Son dakika! Rusya'da üniversiteye ateş açıldı, öğrenciler pencerelerden atlayarak kaçmaya çalıştı | Video

Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor.