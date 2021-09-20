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Giriş Tarihi: 20.9.2021 10:10 Son Güncelleme: 20.9.2021 10:35

Son dakika: Rusya'da üniversiteye ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Rusya’da üniversiteye ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika bilgisine göre Rusya'nın Sibirya bölgesinde dehşet görüntüleri geliyor. Ülkenin Sibirya bölgesinde Perm Üniversitesi'nde ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var. Sosyal medyaya düşen görüntülerde saldırganın okula geliş anı ve öğrencilerin canlarını krutarmak için binadan atladığı anlar var. Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi. Rus basını, en az 3 kişinin öldüğünü duyurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Rusya'dan şoke eden bir saldırı haberi geldi. Bir üniversitede silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor.

Son dakika! Rusya'da üniversiteye ateş açıldı, öğrenciler pencerelerden atlayarak kaçmaya çalıştı | Video

Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor.

Büyük panik yaşanan üniversiteler binanın katlarından atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırganın üniversiteye geldiği anlar böyle görüntülendi. Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

RUS İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!

Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.

SON DAKİKA: Rusya'da üniversite katliam yapan saldırgan kamerada! Dehşet görüntüleri ortaya çıktı...

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Rusya'da üniversiteye ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var
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