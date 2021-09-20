WatchOS 8 çıktı! WatchOS 8 hangi modellere uygulanır, nasıl güncellenir, WatchOS 8 özellikleri neler?

Apple WatchOS 8 özellikleri ve uyumlu cihazlar bugünün gündeminde yer alıyor. Apple marka akıllı saat kullananlar, WatchOS 8 hangi modellere uygulanır, nasıl güncellenir, özellikleri neler gibi sorulara yanıt arıyor. Bu güncellemeyi hangi cihazların karşıladığı ve güncellemeyle birlikte gelen yenilikler araştırmaların merkezinde yer alıyor. İşte yeni güncelleme hakkında merak edilenler.

WATCHOS 8 ÖZELLİKLERİ

WatchOS 8 Harita, Farkındalık, Şu An Çalınan, Telefon, Podcast'ler, Kronometre, Sayaçlar ve Sesli Notlar gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca "Nesneleri Bul" özelliğiyle, kullanıcı tarafından etiketlenen eşyaların yerinin bulunması sağlanıyor. Bunlara ek olarak Assistive Touch özelliği ekrana dokunmaya gerek kalmadan basit el hareketleriyle cihaza komut vermeyi kolaylaştırıyor.