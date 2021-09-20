WatchOS 8 çıktı! WatchOS 8 hangi modellere uygulanır, nasıl güncellenir, WatchOS 8 özellikleri neler?

Apple WatchOS 8 özellikleri ve uyumlu cihazlar bugünün gündeminde yer alıyor. Apple marka akıllı saat kullananlar, WatchOS 8 hangi modellere uygulanır, nasıl güncellenir, özellikleri neler gibi sorulara yanıt arıyor. Bu güncellemeyi hangi cihazların karşıladığı ve güncellemeyle birlikte gelen yenilikler araştırmaların merkezinde yer alıyor. İşte yeni güncelleme hakkında merak edilenler.
WATCHOS 8 ÖZELLİKLERİ
WatchOS 8 Harita, Farkındalık, Şu An Çalınan, Telefon, Podcast'ler, Kronometre, Sayaçlar ve Sesli Notlar gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca "Nesneleri Bul" özelliğiyle, kullanıcı tarafından etiketlenen eşyaların yerinin bulunması sağlanıyor. Bunlara ek olarak Assistive Touch özelliği ekrana dokunmaya gerek kalmadan basit el hareketleriyle cihaza komut vermeyi kolaylaştırıyor.
WATCHOS 8 GÜNCELLEMESİ ÖZELLİKLERİ
Ayrıca yeni güncelleme, Apple marka akıllı saatleri; iOS 15 ile sunulan dikkat dağınıklığını azaltma özelliği olan Odak ile uyumlu hale getiriyor. Ayrıca Siri yardımıyla "Çamaşır Yıkama Sayacı" "Yemek Pişirme Sayacı" gibi çeşitli sayaçlar eş zamanlı kullanılabiliyor.
watchOS 8'de yeni bir animasyon ile karşımıza çıkan Breath uygulaması, kullanıcıların daha dikkatli olması için Reflect (Yansıt) özelliğine sahip. Pandemi süreci nedeniyle sağlık verilerinin daha da önemli hale geldiğini belirten Apple, watchOS 8'te solunum ile ilgili verilere önem verdiklerini açıkladı.
watchOS 8 ile birlikte Fitness Plus uygulamasında Lady Gaga, Keith Urban ve Alicia Keys gibi sanatçılara da yer verilecek. Yeni watchOS sürümüyle birlikte saat kadranını büyütmek için dijital kurma kolunu kullanılabilecek. Yeni portre özelliği sayesinde kullanıcılar, yüzlerine derinlik efekti vererek kadranınıza ekleyebilecek.
WATCHOS 8 İLE UYUMLU APPLE WATCH MODELLERİ HANGİLERİ?
Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 5
Apple Watch SE
Apple Watch Series 6
Apple Watch Series 7
WATCHOS 8 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?
iPhone aracılığıyla güncelleme:
Güncelleme tamamlanana kadar Apple Watch'unuzu şarj aletine takılı tutun.
iPhone'unuzda Watch uygulamasını açın ve Saatim sekmesine dokunun.
Genel > Yazılım Güncelleme'ye dokunun.
Güncellemeyi indirin. iPhone parolanız veya Apple Watch parolanız istenirse girin.
Apple Watch'unuzda ilerleme çarkının görünmesini bekleyin. Güncellemenin tamamlanması birkaç dakikadan bir saate kadar sürebilir.
Apple Watch'tan güncelleme:
Saatinizin Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
Saatinizde Ayarlar uygulamasını açın.
Genel > Yazılım Güncelleme'ye dokunun.
Yazılım güncellemesi varsa Yükle'ye dokunun, ardından ekrandaki yönergeleri takip edin.