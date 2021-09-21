Almanya’da skandal! Kadın polisten teröriste aşk mektupları gündeme oturdu

Eyalet polisinin, kadın polisin aşırı sağ bağlantısının olup olmadığının incelediği ifade edildi.

Güvenlik uzmanları ise gazeteye yaptıkları değerlendirmede, kadının durumunun seri katil, soyguncu, tecavüzcü gibi kişilere duyulan güçlü hayranlık ve cinsel arzu olarak tanımlanan, Bonnie ve Clyde Sendromu olarak da bilinen hibristofili olabileceğini belirtti.

NELER OLMUŞTU?

Aşırı sağcı terörist Stephan Balliet, 2019'da, Almanya tarihindeki en kötü ırkçı saldırılardan birini gerçekleştirmişti.