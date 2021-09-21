Aşısıza kırmızı halıda yer yok

ABD
'DE, "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2021 Emmy Ödülleri
'nin kazananları belli oldu. 73. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles
'taki Live's Event Deck'te düzenlendi. Ödül töreninde "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "The Crown
" layık görülürken dizideki performanslarıyla Olivia Colman
"En İyi Kadın Oyuncu", Josh O'Connor, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Kırmızı halıda sadece Kovid-19 aşısı olan ünlüler boy gösterdi. Konukların hepsine de Kovid-19'a karşı aşılanmış olmaları şartı getirildi. Ama bu da yetmedi, tüm konuklardan negatif Kovid-19 testi sonucu istendi. Ancak katılımcıların maske takmaması ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayması, sosyal medyadan eleştirildi. DIŞ HABERLER