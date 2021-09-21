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Giriş Tarihi: 21.9.2021

AUKUS krizi tırmanıyor

AUKUS krizi tırmanıyor
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile İngiliz mevkidaşı Ben Wallace arasındaki toplantının, Avustralya'nın Paris ile imzaladığı milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal ederek İngiltere ve ABD ile yeni bir anlaşmaya varmasının ardından ertelendiği bildirildi. Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalanan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya Doları tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da denizaltı krizini ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek.

AB: AVRUPA ORDUSU ŞU AN GÜNDEMDE DEĞİL
AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, son dönemde yeniden tetiklenen "ABD'den bağımsızlık için Avrupa ordusu" kurma fikrinin hayata geçirilmesi için çalışma olup olmadığına yönelik soruyu yanıtladı. Sözcü Massrali, "Avrupa ordusu" kurulmasının gündemde olmadığını, daha çok üyelerin askeri kapasitelerini güçlendirmeye odaklandıklarını bildirdi.
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AUKUS krizi tırmanıyor
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