Avrupa Konseyi’nden Yunanistan’a İskeçe çağrısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
, Yunanistan'dan Batı Trakya Türk azınlık dernekleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararlarını bir an önce tam ve eksiksiz biçimde uygulamasını istedi. 14-16 Eylül'deki Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi toplantısından "Türk azınlık konusundaki AİHM kararlarını uygulayın" çağrısı çıktı. Aralarında İskeçe Türk Birliği
'nin de bulunduğu azınlık dernekleriyle ilgili mahkeme kararlarının uygulanmaması eleştirildi. Komite, İskeçe Türk Birliği'nin resmi statüsünün iadesi için açtığı davanın Yunan Yargıtayı
tarafından yeniden reddedildiğini hatırlattı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
'nin bu konuya ilişkin bağlayıcı kararlarının üzerinden 13 yıl geçtiğini vurguladı. Buna rağmen kararların uygulanmamasına tepki gösterdi. Yunan mahkemelerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
'nin ilgili maddesi ve AİHM'nin içtihadı ile tam uyumlu olarak kararlar almasını istedi. 38 yıldır hukuk ve demokrasi mücadelesi veren İskeçe Türk Birliği, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.