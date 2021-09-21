Bagram Hapishanesi’ndeki mahkumlar ABD işkencelerini anlattı

Bu süre içerisinde ABD, Taliban direnişini kırmak için üst düzey yöneticilerinin başına milyon dolarlara varan ödüller koymuş, uçaklar ve helikopterlerle, 30 milyon civarındaki Afganistan halkının üzerine fotoğraflar ve para ödüllerinin yer aldığı 50 milyon el ilanı atılmıştı. Bundan istediğini alamayan ABD yönetimi, Taliban üyelerini ve taraftarlarını yıldırmak ve geri adım attırmak için hapishaneler kurdu. Bu hapishanelerin en önemlilerinden biri başkent Kabil'in 50 kilometre kuzeyindeki Bagram Cezaevi'ydi. 120 koğuşta 5 ila 6 bin tutuklunun bulunduğu Bagram Cezaevi, 2002 yılında Bagram Hava Üssü yerleşkesinde ABD tarafından kuruldu.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından yönetilen "Afganistan'ın Guantanamo Cezaevi" olarak bilinen yerde binlerce Afgan, çeşitli bahanelerle ABD güçleri tarafından sorgulandı ve işkenceye tabi tutuldu.

"Kara Zindan" olarak ün yapmış Bagram Hapishanesi'nde yıllarca tutsak kalmış 3 Taliban üyesi, hapishane yıllarını AA muhabirine anlattı. Tutuklandığında 33 yaşında olan Mevlevi Abdulhalim Şadim, 7 yıl 3 ay Bagram Cezaevi'nde kaldığını ve birçok işkenceye şahit olduğunu söyledi.

Şadim, "Hakkımda birçok asılsız iddialarda bulunarak beni buraya getirdiler. Benim Hakkani grubunun önde gelen komutanlarından olduğumu ileri sürüyorlardı. Yaşadığım vilayette yayımladıkları gazetede 'Mevlevi Şadim, Hakkani örgütünün komutanlarından bir teröristtir' şeklinde duyurdular. Sonra beni tutuklayıp hapse attılar." dedi.

"GÜNLERCE YEMEK VERMİYORLARDI"

Hakkani grubuna bağlı olduğu iddiasını yalanlayan Şadim, ABD askerlerinin yaptığı işkenceler hakkında şunları söyledi: "7 yıl 3 ay bu koğuşta kaldım. O zaman 33 yaşındaydım. Evliydim ve 4 çocuk babasıydım. Çok işkence gördüm. Üç gün yemek yemediğimiz günler oldu. Yukardan tellerin arasından gözümüzü yakan bir sprey sıkıyorlardı. Gözlerimiz bir şey görmez oluyordu. Mahkumları kışın karda dışarı çıkarıp 3 gün bekletiyorlardı. Yemek olarak avuç yarısı kadar bir ekmek veriyorlardı."