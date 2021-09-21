El Salvador Devlet Başkanı’ndan konuşulan hamle! Twitter profili dikkat çekti

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabı Twitter profil tanımına "diktatör" yazdı. Son haftalarda El Salvadorluların sokaklara dökülerek politikalarını protesto ettiği Devlet Başkanı Bukele, Twitter hesabındaki profil tanımını değiştirdi. Bukele, tanımına "Dünyadaki en havalı diktatör" yazdı.

HESABI HACKLENMİŞ OLABİLİR

Değişikliğin ardından hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülse de Bukele, Bitcoin ile ilgili paylaşımlarına devam etti.