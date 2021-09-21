Kanada erken seçimlerinde sonuçlar belli oluyor: Justin Trudeau çoğunluğu aldı

YEŞİLLER PARTİSİ PARLAMENTOYA GİREMEDİ

Bu arada Kanada Halk Partisi Lideri Maxime Bernier, memleketi olan Quebec eyaletinin Beauce kentinde yeterli oy alamadı. Aşırı sağcı bir politika izleyen Bernier, bir önceki seçimlerde de parlamentoya girememişti.

Seçimlerde parlamentoya giremeyen bir başka parti lideri de Toronto Merkez seçim bölgesinden aday olan Yeşiller Partisi'nin lideri Annamie Paul oldu.