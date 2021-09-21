Meclis ne zaman açılacak? 2021 TBMM açılma tarihi belli oldu

Yeni yasama yılı yaklaşıyor. Bu doğrultuda, Meclis ne zaman açılacak sorusu da sık sık araştırılmaya başlandı. Meclis'in gündemine yeni yasama yılında önemli konuların gelmesi bekleniyor. Peki, TBMM ne zaman toplanacak? İşte, 2021 Meclis'in açılacağı tarihi...
Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.
TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.