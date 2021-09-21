Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden’dan Afganistan açıklaması: 20 yıllık savaşı bitirdik

"KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİĞİ FİNANSE EDİLMELİ"

Biden, küresel sağlık güvenliğinin finanse edilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Kovid-19'u bombalarla ve silahlarla ortadan kaldırmanız mümkün değil. Bununla savaşabilmek için ortak bir bilim ve siyasi iradeye ihtiyacımız var" dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

ABD Başkanı Biden, "İsrail'in geleceği için iki devletli çözümün en iyi yol olduğu kanaatindeyim" dedi.

Ayrıntılar geliyor...