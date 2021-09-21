Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden’dan Afganistan açıklaması: 20 yıllık savaşı bitirdik

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, BM 76. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
"20 YILLIK SAVAŞI BİTİRDİK"
Afganistan'da yaşanan son gelişmelere değinen Biden, ''Afganistan'da 20 yıllık savaşı bitirdik. Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak." dedi.
"ABD'NİN ASKERİ GÜCÜ BİZİM SON ÇARE ARACIMIZ OLMALI"
"ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." diyen Biden, "Kutsal NATO ittifakımızın 5'inci maddesine bağlılığımızın bir kez daha altını çizdik" ifadelerini kullandı.
"KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİĞİ FİNANSE EDİLMELİ"
Biden, küresel sağlık güvenliğinin finanse edilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Kovid-19'u bombalarla ve silahlarla ortadan kaldırmanız mümkün değil. Bununla savaşabilmek için ortak bir bilim ve siyasi iradeye ihtiyacımız var" dedi.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
ABD Başkanı Biden, "İsrail'in geleceği için iki devletli çözümün en iyi yol olduğu kanaatindeyim" dedi.
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