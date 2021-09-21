Türkiye’den karşı Navtex

Yunanıstan'ın Girit
'in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik yayımladığı NAVTEX'in Türk kıta sahanlığını da kapsaması nedeniyle Türkiye itiraz NAVTEX'i yayımladı. Yunanistan
, 16 Eylül'de, "Nautical Geo
adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit'in doğusunda yapacağı bilimsel çalışmalar" nedeniyle NAVTEX ilan etti. Türk kıta sahanlığını da kapsayan bu NAVTEX ilanının ardından Türkiye de "itiraz NAVTEX"i yayınladı. Yunanistan'ın NAVTEX ilanını "provokatif girişim" olarak niteleyen Milli Savunma Bakanlığı
kaynakları, gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde kendi kıta sahanlığındaki hak, alaka ve menfaatlerini bu türden hukuksuz, saldırgan ve provokatif girişimlere karşı korumakta ve savunmakta kararlıdır" denildi. ANKARA