Üniversitede kanlı saldırı

Rusya
, dün sabah Perm Devlet Üniversitesi
'nde yaşanan silahlı saldırı ile uyandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, saldırı 18 yaşındaki Timur Bekmansurov isimli öğrenci tarafından gerçekleştirildi. Etrafa rastgele ateş açan Bekmansurov'un saldırıyı uzun süredir planladığı ve bunun için para biriktirdiği kaydedildi. Rusya Soruşturma Komitesi
, saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 9'u ağır olmak üzere 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, olaydan kısa bir süre sonra saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
KAPI ÖNÜNE BARİKAT KURDULAR
Rus basını ve sosyal medyada yer alan görüntüler, saldırının dehşetini gözler önüne serdi. Yayınlanan videolarda, sınıflara saklanan çok sayıda kişinin camlardan atlayarak kaçmaya çalıştığı, bazılarının ise sınıf kapıları önünde sandalyelerle barikatlar kurduğu görüldü. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kolluk kuvvetleri bu korkunç suçu araştırmak için mümkün olan her şeyi yapacaktır. Bölgesel ve federal yetkililer, yaralananları ve ölen gençlerin ailelerini desteklemek için ne gerekiyorsa yapacaktır" dedi. DIŞ HABERLER