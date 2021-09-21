‘Yaşlı Doruk’ paniği

İSPANYA
'NIN güneybatısındaki Kanarya Adaları
grubundan La Palma Adası
'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) Yanardağı'nın faaliyete geçmesinden dolayı yaklaşık 5 bin kişi bölgeden çıkarıldı. El Paso
'da yaklaşık 1400 kişinin bölgedeki futbol sahasında toplandığı bilgisi paylaşıldı. Yanardağın 5 ağzından çıkan kül ve lavlar, çevreye zarar vermeye başladı. 100'den fazla ev zarar gördü. 700 metre yüksekliğe kadar çıkan lavlar dün de devam etti. Lavlar nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede son bir haftadır 21 binden fazla deprem meydana gelmişti. İspanya'da en son yanardağ patlaması 1971'de, La Palma Adası'nın güneyindeki Teneguia Yanardağı'nda yaşanmıştı. DIŞ HABERLER