ABD’li kayıp sosyal medya fenomeni Gabby Petito ölü bulundu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Wyoming eyaletinde günler önce ortadan kaybolan ve "Gabby" olarak bilenen ünlü youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

NİŞANLISINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Teton County polisi tarafından yapılan açıklamada, ön soruşturmaya göre Gabby'nin cinayete kurban gittiği ifade edildi.