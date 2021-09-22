Almanya’dan çok konuşulacak karar! Koronavirüs aşısı olmayanlara baskı artıyor

VATANDAŞLAR TEST ÜCRETİNİ KENDİSİ KARŞILAYACAK

Ayrıca, aşı olunmadığı takdirde restoran veya tiyatro, sinema, konser gibi çeşitli etkinliklere girmek için istenilen hızlı Kovid-19 testlerinin ücreti vatandaşlar tarafından ödenecek. 12-17 yaşlarındaki gençler ve çocuklar ile hamileler ise bu testleri 31 Aralık'a kadar ücretsiz yaptırabilecek.