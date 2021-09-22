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Giriş Tarihi: 22.9.2021 09:49 Son Güncelleme: 22.9.2021 10:18

Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı’na koronavirüs şoku!

DHA
Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı’na koronavirüs şoku!

Koronavirüs aşısı olmayı reddetmesiyle bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’na katılmak üzere gittiği New York'ta, kafe ve restoranların koronavirüs aşısı zorunluluğu uygulaması nedeniyle pizzasını sokakta yemek zorunda kalmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın aşı teklifini de reddeden Bolsonaro’nun yanındaki bakanlardan birinin koronavirüse yakalandığı belirtildi.

ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu'nda Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya eşlik eden Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga koronavirüse yakalandığını duyurdu.

KARANTİNAYA GİRECEK

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga sosyal medya hesabından yapığı açıklamada koronavirüse yakalandığını ve tüm güvenlik önlemlerini takip ederek ABD'de karantinaya gireceğini belirtti.

SOKAKTA PİZZA YEMİŞTİ

Dün, Brezilya'nın haber kanalı G1, BM Genel Kurulu kapsamında New York'a gelen Bolsonaro'nun, Covid-19 aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmadığını duyurmuştu. Brezilya Turizm Bakanı Gilson Machado Neto'nun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta, Bolsonaro'nun ve ona eşlik eden bakanların, pizza restoranının önündeki kaldırımda pizza yediği görüldü.

New York'ta 16 Ağustos'tan bu yana uygulanan kısıtlamalara göre, kapalı alanlara giriş yapmak isteyen kişiler aşı kartını yetkililere göstermek zorunda.

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Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı’na koronavirüs şoku!
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