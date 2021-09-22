Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı’na koronavirüs şoku!

SOKAKTA PİZZA YEMİŞTİ

Dün, Brezilya'nın haber kanalı G1, BM Genel Kurulu kapsamında New York'a gelen Bolsonaro'nun, Covid-19 aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmadığını duyurmuştu. Brezilya Turizm Bakanı Gilson Machado Neto'nun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta, Bolsonaro'nun ve ona eşlik eden bakanların, pizza restoranının önündeki kaldırımda pizza yediği görüldü.

New York'ta 16 Ağustos'tan bu yana uygulanan kısıtlamalara göre, kapalı alanlara giriş yapmak isteyen kişiler aşı kartını yetkililere göstermek zorunda.

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