AUKUS krizinde yeni gelişme! Macron Biden ile görüştü...

DENİZALTI KRİZİ

Öte yandan Avustralya, geçtiğimiz hafta Fransa'dan gelecek olan denizaltı siparişini iptal edeceğini ve bunun yerine AUKUS adı altında İngiltere ve ABD ile bir işbirliği yaparak bu ülkelerin teknolojisine sahip en az 8 nükleer enerjili denizaltı inşa edeceğini açıklamıştı. Fransa, Avustralya'nın iptal kararına tepki göstererek, Avustralya'nın başkenti Canberra ve ABD'nin başkenti Washington'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı. Fransa 19 Eylül'de yaptığı açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki birkaç gün içinde konuyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını aktarmıştı.