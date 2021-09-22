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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Çanlar çalıyor uyanma zamanı

Çanlar çalıyor uyanma zamanı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya liderlerine Kovid-19 salgını ve iklim krizi konusunda, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız" dedi. "Dünyamız hiç bu kadar tehdit altında olmamıştı" ifadesini kullanan Guterres, Kovid-19 salgınından iklim krizine, Afganistan, Etiyopya, Yemen ve diğer ülkelerdeki krizlerden insan hakları ihlallerine, bilime yönelik saldırılardan aşı dağıtımındaki eşitsizliklere kadar birçok konuya değindi. Guterres, "Zengin ülkelerin çoğunluğu aşılandı. Afrikalıların yüzde 90'dan fazlası hâlâ ilk dozunu bekliyor" dedi.
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Çanlar çalıyor uyanma zamanı
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