Çavuşoğlu’ndan yoğun diplomasi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları için gittiği New York
'ta yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Çavuşoğlu, kendisinin ikili ve çoklu temasları dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın bazı resmi görüşmelerine ve çeşitli programlarına da eşlik ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görevine yeni başlayan Venezuela
Dışişleri Bakanı Felix Plasencia
'yla ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Bahreyn
Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'yle de ikili bir görüşme gerçekleştirdikten sonra sosyal medya hesabından "New York'taki temaslarımıza Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'yle devam ettik" dedi. Çavuşoğlu ayrıca Kolombiya
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez
'le de görüştü.