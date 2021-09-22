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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Çavuşoğlu’ndan yoğun diplomasi

Çavuşoğlu’ndan yoğun diplomasi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları için gittiği New York'ta yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Çavuşoğlu, kendisinin ikili ve çoklu temasları dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı resmi görüşmelerine ve çeşitli programlarına da eşlik ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görevine yeni başlayan Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yla ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'yle de ikili bir görüşme gerçekleştirdikten sonra sosyal medya hesabından "New York'taki temaslarımıza Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'yle devam ettik" dedi. Çavuşoğlu ayrıca Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez'le de görüştü.
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Çavuşoğlu’ndan yoğun diplomasi
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