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Giriş Tarihi: 22.9.2021 22:32

Cezayir ile Fas arasında kriz tırmanıyor! Hava sahasını kapattı

İHA
Cezayir ile Fas arasında kriz tırmanıyor! Hava sahasını kapattı

Cezayir, hava sahasını Fas’a ait tüm sivil ve askeri uçaklar için kapatma kararı aldığını duyurdu. Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın Fas tarafından devam eden provokasyonlar ve düşmanca eylemler nedeniyle alındığı ifade edildi

Cezayir, hava sahasını Fas'a ait tüm sivil ve askeri uçaklar için kapatma kararı aldığını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un başkanlık ettiği Yüksek Güvenlik Kurulu toplantısında Fas'a ait tüm sivil ve askeri uçaklar için ülkenin hava sahasının kapatma kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kararın Fas tarafından devam eden provokasyonlar ve düşmanca eylemler nedeniyle alındığı ifade edildi.

Öte yandan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra geçtiğimiz ay düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Fas'ın düşmanca eylemleri nedeniyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını açıklamıştı.
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Cezayir ile Fas arasında kriz tırmanıyor! Hava sahasını kapattı
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