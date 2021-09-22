Dünya Metroloji Örgütü: 2020’de 1.2 derece ısınma kaydedildi





İKİ YÜZYILDA 4 DERECE ISINMA BEKLENİYOR



Raporda sera gazı konsantrasyon yolu senaryosu göre 2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey sıcaklığının 2–5 °C artması öngörülüyor. Geçmişte her 20 bin yılda 4 derece ısınma gözlemlenirken antropojenik iklim değişikliğinin sadece iki yüzyılda aynı ısınmayı tetiklemesi bekleniyor. Raporda, 2020 yılındaki ısınmanın şimdiden sanayi öncesi (1850–1900 yılları) seviyelerin yaklaşık 1,2 °C üzerinde olduğu vurgulandı. Diğer yandan Kutup ısınma oranının, küresel ortalama orandan 3 kat daha hızlı olduğu belirtildi. Kuzey Kutbu hızla ısınırken, yüksek sıcaklıklar, kalıcı donların erimesine ve yeraltında depolanan metanın havaya bırakılmasına neden olduğu ifade edildi. Eğer bu fenomen gerçekleşirse metanın, 100 yıllık bir zaman ölçeğinde CO2'den 20 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.