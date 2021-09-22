Dünyanın en yaşlı ikizleri

Dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizleri, Guinness
Dünya Rekorları Kitabı'na girdi. Japonya
'da yapılan tescille, dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizlerinin hâlâ hayatta oldukları kayıt altına alındı. Umeno Sumiyama ve Koume Kodama isimli ikizler, tam 107 yıl 300 gündür hayatta. Sumiyama ve Kodama'nın 5 Kasım 1913'te Shodoshima adasında doğduğu belirtildi. İkiz kardeşler, salgın nedeniyle önlem olarak Japonya'nın farklı bölgelerinde ayrı bakımevlerinde yaşıyor. Guinness tarafından hazırlanan sertifikalar ise Kovid-19 tedbirleri alınarak kendilerine gönderildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, ikizlerin insanlarla ilişkileri çok iyi. Sumiyama'nın 4 çocuğu, Kodama'nın ise 3 çocuğu bulunuyor.
EN YAŞLI, 118'LİK TANAKA
Tescil edilen ikiz kardeşlerden önceki rekor, yine iki Japon'a aitti. 1 Ağustos 1892'de Nagoya'da doğan Kin Narita ve Gin Kanie isimli kardeşler, 107 yıl 175 gün ile rekorun önceki sahipleriydi. Ancak Kin Narita'nın 2000 yılında hayatını kaybetmesiyle rekor son buldu. Gin Kanie ise 2001 yılında, 108 yaşındayken hayatını kaydetti. Japonya, yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Guinness'e göre dünyada yaşayan en yaşlı kişi ise, 118 yaşındaki Japon kadın Kane Tanaka.