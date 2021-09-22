Eski ABD Başkanı Bush'a büyük şok! "Milyonlarca insanı öldürdün" dedi ve...

11 Eylül saldırısıyla bağlantı konusunda yalan söylediniz. Iraklılara ve arkadaşlarıma yalan söylediniz. Beni Irak'a siz gönderdiniz. Sizin yüzünüzden arkadaşlarım öldü. Siz insanları öldürdünüz, siz yalan söylediniz. Milyonlarca Iraklı öldü, çünkü yalan söylediniz" sözleri eşliğinde zor kullanılarak salondan çıkarıldı.

ABD askerinden Eski Başkan George W. Bush'a tepki "Sen yalan söylediğin için 1 milyon Iraklı öldü"

"20 YIL SONRA KONUŞMASINI BOZDUM"

O anları kayıt altına alan eski asker, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Salona girmesine yardım eden arkadaşlarına da teşekkür eden Prysner, "Beni Irak'a göndermesinden neredeyse 20 yıl sonra, George W. Bush'un bu geceki konuşmasını bozdum." ifadelerini kullandı.