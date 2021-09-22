Eski ABD Başkanı George W. Bush’a eski askerden şoke eden tepki: Yalan söylediniz!

"Kitle imha silahlarıyla ilgili, 11 Eylül'le olan bağlantılarla ilgili, Irak'ın bir tehdit olduğuyla ilgili yalan söylediniz. Beni Irak'a gönderdiniz. Arkadaşlarım öldü. İnsanları öldürdünüz. Siz yalan söylediğiniz için 1 milyon Iraklı öldü. Arkadaşlarım siz yalan söylediğiniz için öldü. Özür dilemelisiniz!" ifadelerini kullanan Prysner, bu çıkışının ardından görevliler tarafından salondan atıldı.

Eski ABD Başkanı George W. Bush'a eski askerinden şoke eden tepki: Yalan söylediniz!