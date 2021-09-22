Eski ABD Başkanı George W. Bush’a eski askerden şoke eden tepki: Yalan söylediniz!

ABD'nin Afganistan ve Irak işgalini başlatan eski başkanı George W. Bush, geçtiğimiz gün konuşma yaptığı bir etkinlikte sert bir protestoyla karşılaştı.
"BİR MİLYON IRAKLIYI ÖLDÜRDÜNÜZ!"
Irak'ta onbaşı olarak görev yapan ve orada yaşadığı yılların ardından savaş karşıtı olan eski ABD askeri Mike Prysner, Bush'u şoke eden bir çıkış yaptı.
Etkinlikte konuştuğu sırada bağırarak ayaklanan Prysner, Bush'u yalan söylemekle suçladı.
"Kitle imha silahlarıyla ilgili, 11 Eylül'le olan bağlantılarla ilgili, Irak'ın bir tehdit olduğuyla ilgili yalan söylediniz. Beni Irak'a gönderdiniz. Arkadaşlarım öldü. İnsanları öldürdünüz. Siz yalan söylediğiniz için 1 milyon Iraklı öldü. Arkadaşlarım siz yalan söylediğiniz için öldü. Özür dilemelisiniz!" ifadelerini kullanan Prysner, bu çıkışının ardından görevliler tarafından salondan atıldı.
Eski ABD Başkanı George W. Bush'a eski askerinden şoke eden tepki: Yalan söylediniz!