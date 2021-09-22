İspanya’da dehşet anları! La Palma’dan çıkan lavlar böyle yuttu!

Yetkililer, La Palma Adasında 5 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini bildirirken patlama ve lavlar sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

La Palma Adası'ndaki yanardağ dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lavların evleri yuttuğu anlar kamerada..

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Pazar gecesi bölgeye giderek acil durum planı toplantısına katıldı. Pedro Sanchez, açıklamasında La Palma Adası halkını sakin olmaya davet ederken, İspanya hükümetinin yaşanan felaketin üstesinden gelmek için tüm imkanlara sahip olduğunu ve meydana gelecek tüm maddi kayıpları telafi edeceklerini söyledi.