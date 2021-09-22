İşte 10 soruda ’AUKUS Paktı’ krizi: ABD ve Çin karşı karşıya gelir mi?

ABD/İNGİLTERE VE AVUSTRALYA NE AMAÇLADI?

HEDEF NOKTA ÇİN

ABD, bu adımı ile Çin'i Asya/Pasifik bölgesinde hem dengelemeyi hem caydırmayı hem de çevrelemeyi hedefleyen bir adım atmış oldu. Yapılan açıklamalara baktığımızda böylesi bir açıklık yok, Çin'i direkt hedef almıyor. Ama biliniyor ki; Avustralya'nın potansiyelini ve savunma/saldırı kabiliyetini artırmakla ABD, Çin'in bölgedeki etkinliğini daraltmak ve sınırlamak istiyor. Burada hedeflenen kesinlikle Çin. ABD, artık odak noktasını Asya/Pasifik - Hint/Pasifik bölgesine kaydırıyor.

'İNGİLTERE'NİN YENİDEN KÜRESEL SİYASET HAYALİ VAR'

İngiltere açısından tartışmanın daha farklı bir tarafı var. BREXIT sonrası 'İngiltere'nin küresel rolü ne olacak? 'Transatlantik ilişkilerde İngiltere ABD ile daha farklı bir rota mı çizecek?' şeklinde sorular vardı. Bu anlaşma ile İngiltere hem ABD'ye Çin'le mücadelede yanındayım mesajı vermiş oluyor. Hem de geleneksel müttefiki olan Avustralya'yı destekleyerek, onun yanında olarak 'Küresel İngiltere/Britanya' stratejisini devreye sokmaya çalışıyor. İngiltere'nin bir müddettir, Orta Doğu'ya, Körfez'e, Afganistan'dan sonraki bölgeye (daha geniş bir coğrafyaya...) geri dönme hayali var.

ÇİN'İN AÇILIMI AVUSTRALYA'YI ENDİŞELENDİRİYOR

Avustralya için de bu anlaşmanın doğrudan denizaltılar ile ilgisi var. Ama Avustralya da ekonomik öncelikleri ile güvenlik ihtiyaçları arasında bir denge kurmaya çalışıyordu. Çin, ticarette Avustralya'nın birinci partneri. Güvenlik ihtiyaçları açısından Çin aynı zamanda Avustralya'nın 'tehdit' algısını oluşturuyor. Çin'in bölgedeki açılımı Avustralya'yı endişelendiriyor. Avustralya'nın bu anlaşmaya dahil olmasının nedeni bu.