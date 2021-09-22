Meclis ne zaman açılıyor? 2021 TBMM açılma tarihi belli oldu

Yeni yasama yılı yaklaşıyor. Bu doğrultuda, Meclis ne zaman açılacak sorusu da sık sık araştırılmaya başlandı. Meclis'in gündemine yeni yasama yılında önemli konuların gelmesi bekleniyor. Peki, TBMM ne zaman toplanacak? İşte, 2021 Meclis'in açılacağı tarihi...