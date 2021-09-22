Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Zelenskiy'in danışmanının bulunduğu araca silahlı saldırı!
Giriş Tarihi: 22.9.2021 12:54

SON DAKİKA: Zelenskiy'in danışmanının bulunduğu araca silahlı saldırı!

AA
SON DAKİKA: Zelenskiy’in danışmanının bulunduğu araca silahlı saldırı!

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Sergey Şefir'in içinde bulunduğu araca Kiev yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Sergey Şefir'in içinde bulunduğu araca Kiev yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kimliği belirsiz kişilerce başkent Kiev yakınlarındaki Lesniki köyü civarında Şefir'in içinde bulunduğu araca hareket halindeyken otomatik silahla saldırı düzenlendi. Aracın şoförünün ağır yaralandığı saldırıdan Şefir yara almadan kurtuldu.

Şefir, silahlı saldırının kendisine yönelik olduğunu söyledi.

Ülkede 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in birinci danışmanı olarak atanan Şefir, Zelenskiy'in devlet başkanı seçilmeden önce oynadığı "Halkın Hizmetkarı" dizisi başta olmak üzere pek çok film çekimi yapan "Stüdyo Kvartal-95" yapım firmasının kurucusu olarak tanınıyor.

Aynı zamanda firmanın yöneticileri, Zelenskiy'in siyasete girerken beraber hareket ettiği ekipten oluşuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Zelenskiy'in danışmanının bulunduğu araca silahlı saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA