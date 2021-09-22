Sudan’da başarısız darbede yeni gelişme: İsimler açıklandı

Kalkışmayla ilgili ilk soruşturmanın sonucunda, girişimin geçiş dönemi iktidarını ve rejimini devirmeyi hedeflediğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, kalkışmanın tamamen kontrol altına alındığı ve sorumlularının gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu girişim, güvenlik birimlerinin dikkati ve uyumu sayesinde oldukça kısa sürede can ve mal kaybına yol açmadan durduruldu." ifadelerine yer verildi.