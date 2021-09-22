‘Türkiye ile ilişkileri iyileştireceğim’

Almanya
'da
26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hıristiyan Birlik Partilerinin başbakan adayı Armin Laschet
, iktidara gelmeleri halinde Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceklerini söyledi. Laschet, göçmenlerin, özellikle de Türk göçmen biyografisine sahip olanların büyük potansiyelinin bulunduğunu gözlemlediğini, bunu, Alman
toplumunun da görmesini hedeflediğini ifade ederek, bu potansiyelleri kullanmak, ayrımcılığı azaltmak ve çeşitliliği yaşatmak gerektiğini vurguladı.
POLİSTEN IRKÇI TERÖRİSTE AŞK MEKTUBU
Almanya'nın Halle
kentinde sinagog ve dönerciye saldırıp iki kişiyi öldüren ırkçı terörist Stephan Balliet
'in bir polis memuru ile uzun süre mektuplaştığı ortaya çıktı. Balliet'e mektup yazan kadın polisin hayranlığını da mektuplarında ifade ettiği belirtildi.