Ukrayna’da suikast girişimine bakanlıktan açıklama

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı Ihor Klymenko, yabancı devletlerin özel servislerinin de suikast girişiminde yer alıp almadığının değerlendirildiğini ifade ederek, "Şu anda, ilk verileri dikkate alarak, suikast girişiminin üç ana versiyonunu düşünüyoruz. Yabancı devletlerin özel servislerinin katılımıyla gerçekleşme ihtimalinin yer aldığı bir versiyon da değerlendiriliyor" dedi.