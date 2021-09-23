ABD’de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 42 milyon 547 bini geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 2 bin 700 artışla 681 bin 222'ye ulaştı.

California, 4 milyon 659 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 983 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 527 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 239 ile ilk sırada yer alırken bu sayı, Texas'ta 62 bin 801, New York'ta 55 bin 2 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 76'DAN FAZLASI EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sından fazlasına en az bir doz, yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 212 milyon 545 binden fazla kişiye ilk doz, 182 milyon 387 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.