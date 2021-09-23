Afganistan’da ABD’ye büyük tepki!

Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinin ardından ABD, Afganistan Merkez Bankası'na ait 9.5 milyar dolarlık döviz rezervini durdurmuş, böylece ülkeye yapılan döviz rezervi akışı da durdurulmuştu. Yönetimin Taliban'a geçişinin üzerinden 1 aydan fazla süre geçerken Afgan halkı, döviz rezervine el koyan ABD'ye tepki gösterdi. Afgan sosyal medya kullanıcıları, ABD'nin bu kararı ile ilgili "Unfreezafgmoney" etiketi ile kampanya başlattı.

"AFGAN HALKININ EKONOMİSİNİ KRİZE SOKMAYIN"

Sosyal medya kampanyasına katılan işadamı Noor Ahmad Makhdomzada etiketi paylaşarak, "Bu sermayenin 3 milyar doları Afgan tüccarlarına aittir. Bu para ile gıda ve ilaç ülkeye alınıyordu. ABD ve BM, Afgan halkının ekonomisini krize sokmamalı ve Afganları yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya bırakmamalıdır" ifadelerini kullandı.