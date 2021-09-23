Apple facebook’u tehdit etti: Sebebi Instagram’daki o haber...

APPLE VE GOOGLE HAREKETE GEÇTİ

Uygulamaların indirildiği uygulama mağazalarının sahibi olan Apple ve Google, haberin yayınlanmasının ardından harekete geçerken, Apple'ın uygulama geliştiricilerin "derhal sorunu giderici önlemler almasını" istediği öğrenildi.

Öte yandan, WSJ, şirket içi raporlara göre Facebook'un, bu problemden BBC'nin haberinden önce haberdar olduğunu ve konuyu araştırdığını bildirdi ancak haberin yayınlanmasının ardından ilgili hashtag'leri yayından kaldırdığını ve ilgili hesapları kapattığını bildirdi.

BBC Arapça'nın haberi, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te ev hizmetçilerinin Instagram'ın da aralarında bulunduğu uygulamalar üzerinden alınıp satıldığını ve iradeleri dışında, kapalı kapılar ardında tüm haklarından yoksun biçimde tutulduğunu açığa çıkartmıştı.