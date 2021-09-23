İran’dan Suudi Arabistan açıklaması: İlerleme kaydettik

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkileri düzeltmek için yapılan görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini belirterek, "Fars (Basra) Körfezi'nin güvenliği konusundaki görüşmelerde çok ciddi ilerlemeler kaydedildi." dedi. İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Hatibzade, Tahran ile Riyad yönetimleri arasında son aylarda daha düzenli temaslar gerçekleştirildiğini söyledi.

"İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Suudi Arabistanlı yetkililer ile Irak'ın başkenti Bağdat'ta birkaç tur görüşmeler yapıldığını ve bu görüşmelerin verimli olduğunu aktaran Hatibzade, "Bu görüşmeler hiçbir zaman durdurulmadı. Sayın (İran Cumhurbaşkanı İbrahim) Reisi'nin hükümetinin göreve gelmesinin ardından iki ülke arasında uygun karşılıklı mesajlar verildi." diye konuştu.

Hatibzade, Basra Körfezi konusunda da iki ülke yetkilileri arasında verimli görüşmeler yapıldığını belirterek, "Fars (Basra) Körfezi'nin güvenliği konusundaki görüşmelerde çok ciddi ilerlemeler kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın bölgedeki sorunların çözümünü bölgede araması gerektiğini söyleyen Hatibzade, "Kapsamlı bir bölgesel mekanizmaya ulaşmamız gerekiyor. Bölgedeki iki önemli ülke olan İran ile Suudi Arabistan arasında istikrarlı ve iyi bir ilişkiye sahip olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.